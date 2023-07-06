صورة منفذ عملية كدوميم بالضفة الغربية

تداول رواد موقع تويتر صورة، الشهيد أحمد ياسين هلال غيظان، من قبيا، منفذ عملية كدوميم، والذي ارتقى بعد تنفيذه عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم التي أسفرت عن مقتل أحد جنود الاحتلال.

أعلنت كتائب القسام مسئوليتها عن عملية كدوميم التي أسفر عنها مقتل جندي وإصابة آخر، قرب مستوطنة كدوميم، قرب نابلس شمال الضفة الغربية، والتي نفذها الشهيد أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحييد منفذ عملية إطلاق النار قرب المستوطنة، وإصابة مستوطن بجروح خطيرة في حادثة دهس عند مفترق جيت في الضفة.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن منفذ عملية كدوميم كان يقود سيارة ثم نزل منها، وفتح النار على اثنين من المستوطنين في منطقتين بالقرب من المستوطنة، وفر من المكان وتم إرسال قوات لملاحقته وأطلقوا نحوه النار وقتلوه.