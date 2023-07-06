ليفربول يستهدف مبابي بمبلغ ضخم

يواصل ليفربول الإنجليزي البحث عن تدعيم صفوفه بلاعبين سوبر، استعدادًا للموسم الجديد، بعدما عاني الريدز خلال الموسم الماضي على صعيد النتائج والمستويات التي قدمها عدد من اللاعبين.

ويستهدف ليفربول الدولي الفرنسي كيليان مبابي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما قدمت الإدارة عرضًا بقيمة 200 مليون يورو لباريس سان جيرمان لضم اللاعب.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول يبحث عن إتمام التعاقد مع صفقة كبيرة، لتدعيم هجوم الريدز خلال الموسم الجديد.

في السياق نفسه، منح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، فرصة أخيرة لمبابي من أجل حسم مصيره مع الفريق خلال الموسم.

وأعطى الخليفي أسبوعًا واحدًا لمبابي من أجل الكشف عن موقفه فيما يريد تفعيل بند الاستمرار حتى 2025، أو الرحيل خلال الميركاتو الحالي.

وكان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تفعيل بند الاستمرار حتى صيف 2025، والاكتفاء بالموسم المقبل، ومن ثم الرحيل عن حديقة الأمراء.

ويبحث ريال مدريد التعاقد مع الدولي الفرنسي خلال الفترة الحالية، بعدما أشار اللاعب لأحد المقربين منه في رغبته باللعب للملكي خلال الفترة المقبلة عقب الرحيل عن البي أس جي.