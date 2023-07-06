إعفاء ذوي الاحتياجات من رسم دخول مكتبة مصر العامة بقنا

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، رسوم اشتراكات العضوية والخدمات المقدمة بمكتبة مصر العامة، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة تسيير أعمال المكتبة، لتنظيم العمل الإدارى داخل المكتبة.

قال المحافظ: "إن الرسوم التى تم اقرارها تعتبر رسوم بسيطة مقابل الخدمات التى سوف يستفيد منها المواطن داخل المكتبة، مناشدة المترددين على المكتبة بضرورة الحفاظ على محتوياتها من كتب وأجهزة ووسائل تعليمية مختلفة، حتى تستمر المكتبة فى تقديم خدماتها لأبنائنا جيلا بعد جيل".

رسم الدخول المقرر لمكتبة مصر العامة فى قنا

أضاف أن المكتبة سوف تُمثل نقلة نوعية متميزة في قطاع الثقافة بمحافظة قنا، كونها منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المحافظة، في ظل تحديات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

معلومات عن المكتبة

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والدكتور سيد عباس مدير المكتبة، وأعضاء لجنة التسيير، وأعضاء مجلس الأمناء، وعدد من العاملين بالمكتبة.

بحث 75 شكوي بالديوان العام:

فى سياق ذي صلة، استقبل محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، صباح اليوم الخميس75 مواطنًا بمكتبهما، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية، بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

قال المحافظ: "إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل آليات التواصل كافة مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم".

أضاف "الداودي" أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على وسائل استقبال الشكاوى كافة، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

أوضح المحافظ، أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقًا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.