الإسماعيلية تجهز ساحة بأبوصوير لتخريد السيارات القديمة

تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بإحلال المركبات المتقادمة بأخرى حديثة والتي تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

في ضوء توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة توعية المواطنين بأضرار الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

استقبل اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية أمس، لجنة من وزارة المالية وذلك للتنسيق فيما بين الجانبين على تسهيل وتيسير إجراءات إحلال المركبات المتهالكة بأخرى حديثة.

أكد السكرتير العام أن محافظة الإسماعيلية بدأت في استقبال المتقدمين للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، إذْ تم تجهيز ساحة تكهين السيارات بطريق السويس الصحراوي بقرية المنايف بمساحة ٣٥٠٠ متر وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وإدارة المرور؛ من أجل استقبال من السيارات القديمة للمشاركين بالمبادرة، استعدادًا لتسليمهم السيارات الجديدة.

من جانبه أشار السكرتير العام إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تُعد نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، إذْ تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ بما يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، موضحًا أن هذه المبادرة أسهمت في تحقيق طفرة في مبيعات السيارات ذات مكون محلي من خلال خلق طلب متزايد عليها.

ناشد السكرتير العام المواطنين الراغبين في الاشتراك بمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات المتقادمة بسرعة التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني:

https://www.gogreenmasr.com/terms-and-documents

ذلك لإنهاء إجراءات تسليم السيارة القديمة، واستلام شهادة تخريد السيارة.

موضحًا أنه في حال قيام صاحب المركبة بالاستفادة من هذه المبادرة، لا يتم حرمانه من الدعم الذي يقدم له عن طريق بطاقة التموين.

وجدير بذكره، أن وزارة المالية أعلنت عن منح الحافز الأخضر للمشاركين في المبادرة، السيارات الملاكي ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، والتاكسي ٢٠٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، والميكروباص ٢٥٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى ٦٥ ألف جنيه، علي أن يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة (نقدًا – تقسيط ٧ أو ١٠ سنوات بفائدة ٣٪) بقيمة هذا الحافز، ويتم احتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة، على أن تكون الأسعار شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.