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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غلق كلي لمحور الميثاق لمدة يومين.. اعرف التحويلات البديلة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

 أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه سيتم غلق محور الميثاق بشكل كلى، بالاتجاهين أمام سنترال 3 زهراء مدينة نصر، لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبرى مشاه بمحور الميثاق.

 وتستمر الأعمال لمدة ليلتين، بدءًا من الساعة الـ12 صباحًا وحتى الـ6 صباحًا من اليوم نفسه يومى الجمعة والسبت 8/7/2023-7.

 

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع أعمال إنشاء كوبري المشاه بمحور الميثاق بجوار سنترال 3 زهراء مدينة نصر بالقاهرة.

 

التحويلات المرورية البديلة:

 القادم من كوبرى الفطيم تجاه محور شنزو آبى يسلك يمينًا عمارات رقم 600 والعودة تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه محور شنزو آبى.

 

 القادم من محور شنزو آبى تجاه كوبرى الفطيم يسلك يمينًا شارع مدرسة زهراء مدينة نصر فيسارًا شارع المشتل فيسارًا شارع عادل محمود صبرى تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه كوبرى الفطيم.

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