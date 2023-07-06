الشباب والرياضة و(GIZ) تستعدان لإطلاق معسكر "تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة"

تستعد وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإطلاق المعسكر الرابع من برنامج تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة، والمقرر تنفيذه بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من(7-10) يوليو ٢٠٢٣ بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية.

حيث يتناول التدريب مجموعة من المواضيع الاجتماعية المختلفة، وتأهيل الشباب على مهارات التواصل اللاعنفى ومبادئ الدعم النفسي من خلال أنشطة متنوعة.

الجدير بالذكر سوف يتم تنفيذ خمسة معسكرات من البرنامج في محافظة الإسكندرية بشهري يونيو ويوليو، وسيتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ .. بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية

معايير الاختيار:

•السن للشباب المشارك: من 16 وحتى 29 سنة.

•من نفس المحافظة التي سيتم التنفيذ بها

•النوع الاجتماعي: ذكور فقط نظراً لتركيز النشاط على تلك الفئة.

•تعتبر مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة (بصرية وسماعية وحراكية) من الركائز الأساسية التي يرتكز عليها مشروع تكافؤ الفرص، لذا يشجع البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة على التقديم والمشاركة، حيث سيتم توفير كافة سبل الإتاحة المختلفة التي من شأنها أن تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من المشاركة.

•يشترط أن يكون لدى المشترك الاستعداد للالتزام بحضور معسكر لمدة 4 أيام من 9 ص إلى 4 مساءً.

