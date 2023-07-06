الشيف عيد ابو ناصر يكشف عن أفضل طريقة لعمل كبسة المقلوبة بنصف خروف

شارك الشيف السعودي عيد ابو ناصر ، يحظى بمتابعة واسعة على تطبيق "تيك توك" طريقة عمل المقلوبة بنصف خروف.

المكونات

أوضح الشيف ابو ناصر طريقة التحضير والمكونات، التي هي عبارة عن نصف خروف، وبصل مقطع، وباذنحان مقطع حلقات، وكوسة، وجزر، وتوابل مشكلة، وقرون شطة خضراء، وقطع من اليقطين، وزبدة، وأرز طويل الحبة.

الطهي

أما عن طريقة التحضير، أفاد الشيف عيد ابو ناصر أنه يتم وضع بصل مقطع حلقات في طنجرة ضغط، وطماطم حلقات، وفصوص من الثوم المقطع، وقطع من الزنجبيل، ويتم رص فوقها قطع اللحم. وأشار أنه يتم تتبيل اللحم، بالبهارات المشكلة والملح والفلفل الأسود، وملعقة من العسل الأبيض، ثم يتم تغطية الطنجرة دون إضافة أي سوائل أو ماء، لمدة 45 دقيقة.

وأردف، بعد مرور 45 دقيقة، يتم إضافة قطع من الجزر، واليقطين، والباذنجان، ثم يتم إضافة الأرز، بعد غسله عدة مرات للتخلص من النشا به، ثم نقعه في ماء مغلي وملح مدة ساعة.

الأرز

ولفت الشيف ابو ناصر إلى أهمية وضع مقدار الماء بنفس مقدار الأرز، مشيرا إلى أن الخضار المقطع داخل الطنجرة، تحتوي عصارته على ماء، وسوف يتخلص منه مع الطهي، لذلك فإن أي زيادة في مقدار الماء، لن يجعل الأرز ينضج بالشكل المطلوب.

وأضاف، الشيف عيد ابو ناصر أنه يتم وضع قرون الشطة الخضراء والتوابل وقطعة من الزبدة على الأرز من أعلى قبل غلق الطنجرة، وبعد مرور 20 دقيقة، تكون مقلوبة اللحم بنصف الخروف جاهزة للتقديم.