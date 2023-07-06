غلق مخبزين 6 أشهر خلال حملة تموينية في أسيوط

نجحت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبرفقة السيد عصمت على وكيل المديرية والسيد امجد الفونس والسيد احمد سيد والسيد احمد عبد الهادي بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف والقوة المرافقة في ضبط كمية كبيرة من السجائر أثناء المرور على أحد المخازن بشارع بين الجناين أول أسيوط وتم ضبط عدد 6490 علبة سجائر كليوباترا وبوكس مارلبورو و L m وكابتن بلاك وغيرها.

وكما أسفرت الحملة خلال المرور على المخابز البلدية بناحية مركز ابنوب عن ضبط عدد 750 بطاقة تموينية وعدد 2 ماكينة صرف خبز داخل مخبز بلدى احدهما خاصة بى مخابز اخري

بقصد الاستيلاء علي الدعم المقدم من الدولة للمواطنين

وجاري غلق المخابز المخالفة اداريا لمدة 6 أشهر طبقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن

وحررت المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .