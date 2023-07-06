تفاصيل منع عرض فيلم باربي في فيتنام والفلبيين

ينظرعشاق أفلام الخيال عرض فيلم "باربي"، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهية السفن، حيث تم حضر فيلم "باربي" المفترض أن يصدر في 21 يوليو 2023 في فيتنام لأسباب تتعلق بخريطة العمل.

إذ أن الخريطة تظهر التصور لمطالبات الصين الإقليمية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

إذ تعتبر فيتنام من بين الدول التي تعارض مطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي.

لم يتضح ما هو المشهد الرئيسي الذي أطلق عليه مسؤول كبير فيتنامي بالمشهد أو الصورة الهجومية لخط الصين ذي النقاط التسعة.. وهو الخط الذي يتم استخدامه لإظهار مطالبات الصين ببحر الصين الجنوبي.

وتسير على الفلبيين على خطى فيتنام، وتعمل على حظر الفيلم،

إذ أن يوم الاثنين قال المجلس الوطني لتقييم الأفلام الفيتنامية بأنه يمكن أن يقوم بحظر كافة عروض الفيلم، لإدراجه على الشاشة الخريطة التي تظهر ما يسمى التسعة فواصل، وهي على شكل حرف U تشير إلى مطالبات الصين ببحر الصين الجنوبي والتي تقول كل من فيتنام والفليبين وتايوان وماليزيا وبروناي بأنه ينتهك سيادتها.

وقال السناتور المحلي الفيلبيني فرانسيس تولينتينو لـ CNN بإنه "إذ تم بالفعل تصوير النقاط التسعة في فيلم باربي فيتيعن على مجلس مراجعة وتصنيف الأفلام والتلفزيون في الفيليبين حظر الفيلم..".

وقد نشر مجلس مراجعة وتصنيف الأفلام والتلفزيون في الفليبين إشعاراً جاء فيه بما معناه: "نؤكد أن المجلس قد راجع فيلم باربي يوم الثلاثاء في 4 يوليو 2023، وفي هذا الوقت تجري اللجنة المعنية المراجعة الأولى للمداولات حول طلب ورنر بروذرز في الفيليبين للحصول على إذن للعرض".. ولكن لم يتم تحديد موعد لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.

الفيلم الذي تصدر صفحات السوشيال ميديا، وانعكست إطلالات نجمته مارغوت روبي التي تلعب شخصية الدمية الشهيرة باربي على إطلالات المشاهير، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عشاق اللعبة الشهيرة، سيشهد أيضاً تأجيلاً في صدوره في العالم العربي.

، فيلم باربي مقتبس من قصة الدمية الشهيرة باربي، والعمل من المقرر عرضه بالسينما العالمية في 20 يوليو الجاري.

وتبدأ أحداث الفيلم مع انهيار باربي بالطبع بسبب طردها من عالم باربي لاند لكونها دمية أقل من المثالية، لذا تذهب للعالم الحقيقي رفقة كين، حيث عليها اكتشاف مخاطر العيش بين البشر.

ويشارك مارجو روبي، أيضًا عددًا من نجوم هوليوود المميزين، منهم: رايان جوسلينج، أمريكا فيريرا، سيمو ليو، كيت ماكينون، ألكسندرا شيب، إيما ماكي، كينغسلي بن أدير، إيسا راي، مايكل سيرا، وغيرهم.