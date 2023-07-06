كلاكيت ثالث مرة خلال أسبوع.. انهيار عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إنهيارعقار بشارع ابن العفيفي، المتفرع من شارع إسماعيل صبري، بنطاق حي الجمرك، وبعد معاينة فريق من النيابة العامة، تبين أنه عقار مكون من طابقين أرضى وأول بناء قديم، وتم إنقاذ شخص وجارٍ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك، متفرغ من شارع إسماعيل بجوار مسجد كشك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، أنه عقار بناء قديم مكون من طابق ارضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وجارٍ البحث عن مفقودين نحت الأنقاض، وتبذل قوات الحماية المدنية جهودها من عمليات البحث وجارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.

فور ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم بنطاق حي الجمرك، كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان حادث إنهيار العقار الكائن في 5 شارع بن عفيف خلف 34 شارع إسماعيل صبري، والمكون من دور أرضي ودور أول علوي، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ، على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

على الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة الناس.