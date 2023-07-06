ضبط قمح محلي يُستخدم علفًا للمواشي بصان الحجر

شنت إدارة تموين الحسينية، بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله، حملة تفتيشية وذلك بناءً على المعلومات الواردة بوجود مزرعة مواشي تستخدم القمح المحلي فى المزرعة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 4612 جنح صان الحجر، ضد صاحب مزرعتي مواشى وأسماك بناحية صان الحجر البحرية بمركز صان الحجر، لحيازته قمحًا محلىًا إنتاج موسم 2023 واستخدامه في غير الغرض المحدد، وحيازة أعلاف مواشى وأسماك بدون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 3 أطنان قمح محلى إنتاج موسم 2023، وكذلك التحفظ على 3 أطنان علف ماشية تسمين 16%، و3 أطنان علف أسماك.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.