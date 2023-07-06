توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٦٧ طن و ٩٩٣ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٣٩٣٥ طن و٧٢٧ كيلو قمح.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصه بالمحافظة المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، وتخزينه بطريقة جيدة، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.