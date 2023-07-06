محافظ سوهاج يتفقد مجمعات الخدمات الحكومية بقرى دار السلام

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية بمركز دار السلام، تفقد خلالها عددا من مجمعات الخدمات الحكومية " تحيا مصر"، وذلك لمتابعة الاستعدادت النهائية لفرش وتجهيز تلك المجمعات خلال الشهر الجاري، تمهيدا لبدء تقديم خدماتها للمواطنين، وذلك فى إطار خطة وزارة التنمية المحلية للبدء فى تشغيل جميع مجمعات الخدمات الحكومية التى تم الانتهاء منها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

واستهل محافظ سوهاج جولته، يرافقه العميد محمود عبد الرحمن مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية "أولاد يحيى"، أعقبه تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية "أولاد سالم"، واختتم المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية "السلام"، حيث اطمأن علي جاهزية تلك المجمعات من كافة النواحي لاستقبال الفرش والأثاث اللازم خلال شهر يوليو الجاري، تمهيدا لبدء العمل في أغسطس القادم، وتقديم خدماتها للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل المجمعات وبمحيطها، والاهتمام بتنسيق الموقع العام، ومنع تواجد أي نوع من الإشغالات، وتمهيد الطرق من وإلى تلك المجمعات؛ لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين؛ لتلقي الخدمة في سهولة ويسر.

ويضم مركز دار السلام ٤ مجمعات للخدمات الحكومية بقرى "أولاد يحيي، أولاد سالم، السلام، الخيام"، تم الانتهاء منها تماما وسيتم فرشها وتزويدها بالأثاث اللازم خلال الشهر الجاري، تمهيدا لبدء العمل بها وتقديم خدماتها للمواطنين بتلك القري والقري والنجوع التابعة.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 30 مجمع خدمات حكومية " تحيا مصر " بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بسوهاج، لتقدم خدماتها للمواطنين، وتوفر الوقت والجهد عليهم في الانتقال من وإلى المدينة الأم لتلبية متطلباتهم، ومنع التكدس والازدحام، حيث يشتمل كل مجمع خدمات على "مركز تكنولوجي بالدور الأرضي، وسجل مدني، وشهر عفاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد بالدور الأول، ووحدة محلية، ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبى محلي بالدور الثاني".