محافظ الشرقية يقرر وقف مسؤولين محليين عن العمل للإهمال والتقصير

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5417 لسنة 2023 بوقف رئيس الوحدة المحلية بكفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالدرجة الأولى تنمية إدارية؛ عن العمل إحتياطياً لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 5425 لسنة 2023 بوقف كل من: رئيسة الوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولى أ تنمية إدارية، ورئيس القسم الهندسي بالوحده المحلية بمنشأه رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولى هندسة مساعدة ( منتدب من مديرية الإسكان بالشرقية)، وفني تنظيم رخص بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولي أ فنون وعمارة، وفني صيانة ثالث بالوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الثالث ب هندسة مساعدة؛ عن العمل إحتياطيا لمده 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

أوضح المحافظ أن القرارين جاءا بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرتي إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية وعلى مأموريتي التحقيق رقمي 319 - 323 لسنة 2023 تحقيقات المحافظة.