التفاصيل الكاملة حول الحالة الصحية لـ جاسم البنهان

انتشرعبر صفحات السوشيال ميديا صورة للفنان جاسم البنهان وهو يرقد على السرير داخل أحد المستشفيات، مما أثار قلق الجمهور عليه، حيث نشرت "أم يحيى" زوجة الفنان الكويتي جاسم النبهان عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وطلبت "أم يحيى" من متابعيها الدعاء لزوجها، مشيرة إلى أنه تعرض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.

وفي خلال غصون نشر الفنان جاسم البنهان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك ليطمئن جمهوره قائلا :" أنا تحت إشراف طبي لعمل فحوصات عادية فقط " .

نبذة عن جاسم البنهان

جاسم النبهان من مواليد 1 أغسطس 1944 ممثل كويتي، اشتُهِر في دوبلاج أفلام الكرتون، وكانت أبرز شخصية قام بها هي القبطان نامق في المسلسل الكرتوني عدنان ولينا، ويُعد الممثل الأكثر حضوراً في تاريخ التلفزيون والمسرح الخليجي بحصيلة تجاوزت 300 عملًا فنياً.

التحق الفنان جاسم النبهان "بمدرسة عمر بن الخطاب" في منطقة القبلة بعام 1953 وتابع دراسته فيها من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث المتوسط، انتقل بعدها إلى «مدرسة الشامية المتوسطة" وظل بها لمدة عام، وأكمل دراسته الثانوية في "ثانوية الشويخ"

وأثناء فترة دراسته كان يشارك في المسرح المدرسي. وبعام 1963 سافر أخوه الأكبر للدراسة بالخارج فاضطر للخروج من المدرسة للعمل وتحمل مسؤولية المنزل، فعُيِّن في وزارة الأوقاف، وانضم بعد ذلك "لفرقة لمسرح الشعبي" بسنة 1964 بعد أن كانوا رافضين انضمامه إليهم عندما تقدم إليهم بعد تأسيس الفرقة وذلك كونه ما زال طالبًا حينها، كما التحق "بمعهد الدراسات المسرحية" الذي أسسه زكي طليمات.

حياته الشخصية

تزوج ثلاث مرات، الأولى هي الممثلة طيبة الفرج، ولديهما 6 أبناء هم: طلال وفاطمة ومحمد وعنود وعبد الله وعزيزة، وله من زوجته الثانية نجيبة اللنقاوي ابنتين هن الممثلة حصة وأسماء. والمرة الثالثة في 2016 ولديه منها ولدًا واحدًا.

أعماله

من أبرز أعماله المغامرون الثلاثة ، كيوت ، الأخرس ، عرس الدم ، أشياء لاتشتري،مسلسل البوشية ، الحياة الذهبية وطائر البرية،الدولة العميقة ،حياة لاتشبهني،القصة،الصفقة، أمراة قالت لأ، الدكتور ،على بابا، رحلة العاجائب، مسابقات رمضان،الجوهرة والصياد وغيرها من الأعمال.