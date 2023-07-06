أب مصري يبكي خلال عقد قران ابنته| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لأب مصري يبكي خلال عقد قران ابنته، وقد أبكى الحاضرين في حفل الزفاف ايضًا.

وحصد مقطع فيديو لأب مصري يبكي خلال عقد قران ابنته، تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وبكت العروس وراحت تحتضن والدها وهو يجلس إلى جوار المأذون ويردد صيغة عقد القران.

جواز أم صفقة؟ .. عقد قران بمقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو لعقد قران ناشط عراقي على شابة كويتية، بمهر ومؤخر صداق خياليين، وهو كيلو ذهب عيار 21 ومؤخر مليار يورو.



وظهر في الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، أن الشاب العراقي المقيم بفنلندا حيدر الفيلي، يعقد قرانه على الشابة الكويتية غدير الفهد، ويعقد المأذون قرانهما، ويقول بصوت مسموع أن المهم كيلو ذهب عيار 21، ومؤخر مليار يورو.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين الناشطين، الذين انتقد بعضهم المبالغة في المهر والمؤخر، بينما رأى آخرون أن الأمر لا يستحق هذه الضجة.

بعض التعليقات على الواقعة

قالت بعض التعليقات: "مش عارف أباركلها على الزواج ولا أهنيها على الطلاق إسراف مبالغ فيه صراحة ويشجع الزوجة على الطلاق وهذا من وجهة نظري خطأ كبير جد".

وكتب آخر: "طالما ع سنة الله وكتابة نقول لهم ألف مبروك بس والله تعابيير وجهها حزن وفي أطراف عيونها حسرة كأن في قلبها شخص تتمنا وما صار نصيب بينهم".

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

شاهد الفيديو..