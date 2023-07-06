الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بلوجر تونسية تُثير الجدل عبر السوشيال ميديا| شاهد

بلوجر تونسية
بلوجر تونسية

نشرت بلوجر تونسية (بيلا إيملي) مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله بصحبة سيارة من النوع الفاخر أهداها لها زوجها في عيد زواجهما السابع، بالإضافة إلى هدايا أخرى ثمينة. 

بلوجر تونسية

ولقى مقطع فيديو البلوجر التونسية، آراء مختلفة عبر فيسبوك وتيك توك وإنستجرام ، بين من يُهنئها بالهديا، ومن يكذبونها ويعتبرون أن الفيديو مجرد تمثيلية ، خاصة وأنها سبقت ونشرت فيديوهات أخرى مثيرة للجدل أرادت من خلالها إثارت الاهتمام وكسب المزيد من التفاعل عبر السوشيال ميديا.

 بيلا إيملي، اسم تنشط تحته البلوجر التونسية التي باتت معروفة عبر ترنداتها على السوشيال ميديا، خاصة على تيك توك وفيسبوك. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

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