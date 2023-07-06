رئيس جامعة طنطا يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية

ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اجتماعاً موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الانشائية والرقمية بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

استعرض الدكتور محمود ذكى خلال الاجتماع اخر المستجدات في الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الانشائية، في مجالات الرعاية الطبية وعلى رأسها مستشفى ٩٠٠٩٠٠ بمدينة المحلة الكبرى ومستشفى الطوارئ الجديد، وعدد من المشروعات التعليمية والبحثية والخدمية.

وتم عرض تقارير عن تحديث وتطوير الموقع الالكتروني للجامعة ومنصات منظومة حوكمة الآداء المؤسسي لقطاعات الجامعة الرئيسية والمستشفيات الجامعية في المجالات المالية والإدارية والمعرفية.

وأشاد الدكتور محمود ذكى، بمعدلات الإنجاز التي تتم في مشروعات الجامعة الانشائية والتي تمثل نقلة نوعية في عدد وجودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها وللمجتمع المحلى في نطاق محافطات إقليم الدلتا وفى اطار تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، لبناء الجمهورية الجديدة ، مؤكدا على أهمية المنصات الالكترونية لرصد وتقييم الأداء المؤسسي في حصر وتتدقيق البيانات والمؤشرات الرئيسية لقطاعات الجامعة وكلياتها المختلفة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مكانة ريادية وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

وشارك فى الاجتماع الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق مدير مستشفى طنطا الجامعي لسرطان الأطفال ، والدكتورة دينا عبد الهادى المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للآداء المؤسسي، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية ، والدكتور طارق رضوان وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية والدكتور رضا بسيونى مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، والدكتوره ندا طه مدير وحدة البوابة الالكترونية، والدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الإعلامي، والمحاسب احمد رشاد أمين عام الجامعة.