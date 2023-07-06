تصدير 44 ألف طن فوسفات لإندونيسيا عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا اليوم الخميس لمغادرة السفينة HELIAN STAR وعلى متنها 44000 طن فوسفات تصدير الى اندونيسيا .

وتابع أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 193 شاحنة و 491 سيارة ،ووصول وسفر 2400 راكب بموانيها.



وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 109 شاحنة و 465 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 46500 طن بضائع ، 84 شاحنة و 26 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 600 طن بضائع و 110 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2400 راكبا بموانيها .

موانئ البحر الأحمر:

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما وضعت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر الخطط المستقبلية المتمثلة فى إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبى واستيعاب أكبر حاويات فى العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة 900 ألف متر مربع ورصيف 1100 متر مربع بعمق غاطس 17 مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى 3 ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التى يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التى تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التى ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء فى شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كافة لسائقى الشاحنات بالساحة