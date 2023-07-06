ماكرون يؤكد ضرورة معرفة الأسباب الجذرية لأعمال العنف فى فرنسا

شهدت فرنسا، خلال الأيام الماضية أطول أيام الاحتجاجات العنيفة وأكثرها دموية في تاريخها المعاصر منذ مطلع الألفية، حيث فجر إطلاق النار على الشاب نائل المنحدر من أصول جزائرية مغربية موجة شغب بأنحاء البلاد.

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، ضرورة العمل على معرفة الأسباب الجذرية المرتبطة بأعمال العنف والشغب التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

ورغم عودة الهدوء -الذي ساهمت في تثبيته أطراف مختلفة، إلى هذه المدينة الهادئة عادة- إلا أن جراح هذه الأحداث كانت عميقة، ويخشى بعض السكان من انفلات الوضع من جديد مستقبلا لعوامل لم تمح بعد. ريبورتاج.

وخلال زيارته اليوم إلى بلدة "بو" في إقليم البيرينيه الأطلسية، في جنوب غرب فرنسا، قال ماكرون "عايشنا لحظة مهمة فى تاريخ الأمة"، في إشارة إلى هذا العنف الذي اندلع في المدن الكبرى الفرنسية إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي في نقطة تفتيش مروري في "نانتير" غربي العاصمة باريس.

تعزيزات أمنية كبيرة

وتراجعت حدة أعمال العنف في فرنسا بعد أن شهدت البلاد عنفا بالغا عقب مقتل الفتى نائل، وهي الحادثة التي أشعلت فتيل العنف في جميع أنحاء البلاد على مدار ليالي عديدة، وتم على إثره نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المدن الفرنسية الكبرى وتم توقيف العديد من مثيري الشغب بلغ عددهم الإجمالي نحو أربعة آلاف شخص، وأقل من 10% منهم غير فرنسيين و60 % منهم ليس لديهم سجل لدى الشرطة، كما تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 59 سنة، ومتوسط أعمارهم 17 و18 عاما.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بالأمس أن الوضع في عموم فرنسا شهد تراجعا حادا في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، مؤكدا "نلاحظ عودة الهدوء في جميع أنحاء البلاد"، إلا أنه أكد أن الداخلية لا تزال تراقب الوضع.

وفجر إطلاق النار على نائل (17 عاما) المنحدر من أصول جزائرية مغربية موجة شغب بأنحاء البلاد أصابت فرنسا بالصدمة من عنفها قبل أن تسيطر الشرطة على مثيري الشغب، مما أدى لهدوء نسبي خلال الليلتين الماضيتين.

وتسبب القتل في حالة من الاستياء الكبير إزاء وكالات إنفاذ القانون في الأحياء الفقيرة التي تتعدد فيها الأعراق بالمدن الفرنسية الرئيسية.

وتعرف هذه الأحياء باسم الضواحي، وطالما اتهم المسلمون فيها المنحدرون من شمال إفريقيا على وجه الخصوص الشرطة الفرنسية بالعنصرية والعنف.

وتحول العنف الذي بدأ كفورة في الضواحي ذات الأبنية المرتفعة إلى فيض من الكراهية والغضب على نطاق أوسع تجاه الدولة وفرصة للعنف في البلدات والمدن.

وأضرم مثيرو الشغب النار في أكثر من 5 آلاف سيارة ونهبوا المراكز التجارية واستهدفوا مقار البلديات والمدارس وممتلكات حكومية تعتبر رمزا للدولة.

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