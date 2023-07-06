إلى قلب محافظ أسيوط

أعمل وكيلاً بمدرسة الشيخ عمران الإعدادية المشتركة بكوم أبوشيل التابعة لإدارة أبنوب التعليمية وصدر لى قرار نقل إلى مدرسة الشيخ سالم الإعدادية بنين، وحيث إننى أعانى من ربو شعبى وأتعرض لنوبات متكررة فى حالة تعرضى للأتربة، والطريق الممتد من القرية وحتى استقلال أول وسيلة مواصلات طريق ترابى علاوة على أننى أعانى من أورام ليفية بالرحم وأتعرض للنزيف فى حالة السير لمسافات طويلة، وقد تقدمت بمذكرة إلى إدارة أبنوب التعليمية تفيد بهذا الأمر ومرفق به شهادات الميلاد لثلاثة أبناء فى مراحل عمرية صغيرة ولا اطمأن لوجودهم بالمنزل بمفردهم، لذلك أناشد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد التدخل رحمة بظروفى الصحية والعائلية وإلغاء قرار النقل إلى مدرسة الشيخ سالم الإعدادية بنين.

مشيرة مصطفى عرابى على

وكيل مدرسة الشيخ سالم الإعدادية بنين

التابعة لادارة أبنوب التعليمية