محافظ الدقهلية يتابع مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس بالعميد دكتور محمد فهمي رئيس مركز التميز البحثي لحوكمة البيئة العمرانية والاستدامة والمقدم دكتور هاني مختار بمركز التميز بالكلية الفنية العسكرية، حضر اللقاء المهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندسه ريهام احمد مدير عام المكتب الفني لمحافظ الدقهلية

وتناول "مختار" خلال اللقاء استعراض ومناقشة التسجيل المشترك بين محافظة الدقهلية ومركز التميز البحثي لحوكمة التنمية العمرانية المستدامة بالكلية الفنية العسكرية وذلك لمشروعي الفئات المتوسطة والصغيرة "حياة كريمة" وذلك بالدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك تمهيدا للمشاركة في مفاوضات المناخ COP28..

هذا وتشمل تلك المشروعات التي تم تسجيلها مشروع الحوكمة الذكية والتنمية الحضرية المستدامة "فئة المشروعات المتوسطة" ومشروع تصنيع طوب البناء صديق البيئة منخفض التكلفة من التربة المثبته المضغوطة "فئة المشروعات الصغيرة-حياة كريمة"

هذا وقد اكد "مختار" أن هذه المبادرة غير المسبوقة تستهدف التطبيق على أرض الواقع انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام داخل المحافظة وذلك فى إطار دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بما يؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال مشروعات علي ارض الواقع تحقق هذه الاهداف..



