الغاز والصرف ومياه الشرب.. مطالب أهالى التوفيقية

تعانى قرية التوفيقية التابعة لمركز سنورس محافظة الفيوم، من نقص الخدمات الأساسية وعدم الاهتمام من المسئولين بالمشكلات التى تعانى منها القرية، رغم المناشدات العديدة التى تقدم بها الأهالى إلى كافة الجهات المعنية، وتقديم الشكاوى إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلا أن هذه الشكاوى لم يتم الرد عليها أو اتخاذ الإجراءات التى من شأنها العمل على حل تلك المشكلات.

وتتمثل مشكلات القرية التى يبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة فى غياب خدمات الغاز الطبيعى ومياه الشرب والصرف الصحى، رغم وجود هذه الخدمات فى القرى المجاورة والتى لا تبعد أكثر من كيلو واحد عن التوفيقية ومنها قريتا السيليين ونقاليفة، وكذلك موقع القرية على الطريق الذى يربط قرى مركز سنورس بالطريق الدائرى ومدينة الفيوم، ووجود عدد من المدارس والوحدة الصحية بها، إلا أنها ما زالت محرومة من تلك الخدمات حتى الآن.

وتعد مشكلة انقطاع مياه الشرب بشكل يومى من أكبر المشكلات التى تواجه أهالى القرية، مما يجعلهم مضطرين إلى شراء عبوات مياه الشرب النقية، ويضطر غير القادرين إلى استخدام الجراكن البلاستيكية المحظور استخدامها لنقل المياه من مناطق بعيدة أو استخدام مياه الترع الملوثة بمياه الصرف الزراعى والمليئة بالحشرات التى تنقل الأمراض المعدية للأطفال، وبالرغم من الوعود التى قطعها المسئولون فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بإيجاد حل جذرى لإنهاء المشكلة نظراً لقرب هذه المناطق المحرومة من خطوط مياه رئيسية لتغذية المناطق المجاورة.

فى البداية يقول أسامة عبدالبارى الباقى من أهالى القرية، إننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وكذلك إلى الوحدة المحلية بمركز سنورس، للعمل على حل المشكلة بالرغم من وجود مياه الشرب فى المناطق المجاورة، ولكن المياه غابت تماما عن القرية، ولم تتوصل الشركة إلى حل المشكلة حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك عدداً من المزارع تقوم برى الأراضى الزراعية من خطوط مياه الشرب مما تسبب فى ضعف الضغوط بخطوط المياه وانقطاعها، وتم تحرير العديد من المحاضر بهذه التعديات التى تسببت فى تحطيم المواسير واختلاط مياه الشرب بمياه الرى والصرف الزراعى وظلت المشكلة دون حل وسط معاناة يومية لأهالى المنطقة، وتفاقمت المشكلة خلال أيام عيد الأضحى بسبب عدم وجود المياه التى تسد حاجة المواطنين اليومية.

وأضاف محمود صوفى عبدالتواب من أبناء قرية التوفيقية إن القرية ما زالت محرومة من خدمة الصرف الصحى مما حولها إلى برك ومستنقعات مليئة بالحشرات، وتسببت فى إصابة أبناء القرية بالعديد من الأمراض المعدية، فضلا عن تصدع وانهيار المنازل بسبب تجمعات مياه الصرف الصحى، وما زلنا فى انتظار تدخل المسئولين لإنقاذ القرية من كارثة المياه الملوثة والمتراكمة فى كافة الشوارع والمنازل، بالإضافة إلى خدمة الغاز الطبيعى التى تم توصيلها إلى غالبية قرى المركز، إلا أن قرية التوفيقية بقيت فى قائمة الانتظار حتى يصيبها الدور فى الحصول على أبسط الحقوق، وظلت القرارات حبيسة الأدراج دون تنفيذ.

وناشد أهالى القرية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتدخل العاجل لحل مشكلة انقطاع مياه الشرب عن المنطقة، والتى جعلت المواطنين مضطرين إلى التوجه إلى المناطق المجاورة للحصول على المياه فى «جراكن» وزجاجات بلاستيكية لسد حاجتهم من مياه الشرب النقية، بالإضافة إلى وضع القرية على خريطة التنمية وإدراجها ضمن خطة توصيل خدمة الصرف الصحى أسوة بالقرى المجاورة.