الأوج.. كوكب الأرض على موعد جديد مع أندر ظاهرة فلكية بعد 4000 عامًا

"الأوج" ظاهرة فلكية فريدة لم يشهدها الأرض منذ 4000 عامًا، واليوم هي على موعد جديد مع الكوكب الأزرق بعد غياب آلاف السنوات، وذلك بالتزامن مع مرور أسبوعين على الإنقلاب الصيفي لعام 2023، والذي وافق يوم الأربعاء 21 يونيو الماضي.

ظاهرة الأوج

ويصل الكوكب اليوم إلى أبعد نقطة في مداره حول الشمس، إذ تدور الأرض في مدار شبه دائري حول الشمس بمسافة لا تتغير كثيرًا، ولكن اليوم يبتعد الكوكب بمن عليه من أحياء عن نجم الحرارة والضوء بمسافة تصل لـ 5 مليون كيلو متر أي بنسبة 3.4% عن الوضع المعتاد.

ظاهرة الأوج

ولم يرتبط بُعد أو قُرب مسافة الأرض عن الشمس، بالانقلابين الصيفي والشتوي، إذ يكون الكوكب على أبعد مسافة من النجم المتوهج الذي يشع نورًا وحرارة في مطلع شهر يوليو من كل عام، كما يكون الأقرب في مطلع يناير أي بعد الإنقلاب الشتوي الذي يحدث في ديسمبر.

الأوج ظاهرة فلكية طبيعية تحدث كل عام

ومن ناحيته، قال الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن اقتراب أو بُعد الأرض عن الشمس هي ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، وذلك نتيجة دوران الكوكب حول نجم الشمس في مدار إهليليجي أي بمعنى القطع الناقص، وبالتالي فهناك أوقات يكون فيها الكوكب قريب وأخرى يكون بعيد.

ظاهرة الأوج

وأضاف شاكر، في تصريحه لـ"الوفد"، أنه إذا كان كوكب الأرض في أحد السنوات أقرب عن أي عامًا آخر من الشمس، فهذا لم يغير من شيء ولم يؤثر على الكوكب في أي شيء، وليس له أي علاقة بالتغيرات المناخية.