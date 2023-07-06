شركات مقاولات تخشى سيناريو «التعثر»

ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺨﺎوف ﺗﺴﻴﻴﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

فى ظل ما تعانيه شركات المقاولات من ظروف مالية وتشغيلية ضاغطة ظهرت على السطح مناقشات بشأن احتمالية تعثر شركة مقاولات فى أحد المشاريع وما يترتب على هذا التعثر المحتمل على باقى المشروعات الأخرى.

ففى حال تعثر شركة مقاولات فى أحد المشاريع فإن التداعيت السلبية لمثل هذا التعثر المحتمل ستكون حاضرة على بقية المشاريع الأخرى التى تنفذها الشركة المنفذة حتى ولو كانت المشاريع الأخرى لا تعانى من أية احتمالية لتعثر مماثل وبالتالى ستقوم جهات الإسناد بسحبها واتخاذ قرارات بتسييل خطابات الضمان لكافة المشاريع التى تنفذها هذه الشركة « المفترضة».

وعليه قفزت مطالبات أصوات عقارية للمطالبة بحصر التعثر فى حال حدوثه على المشروع المتعثر فحسب ريثما يتم حسم الأمر قضائيا دون أن يمتد بآثاره الى بقية المشاريع الأخرى لمنع الدخول فى دوامة التعثر وما تفرزه من آثار سلبية وخيمة قدر يجرنا الى احتمالية السيناريو الأسوأ المتمثل فى السقوط المتتالى لشركات مقاولات كثيرة.

داكر عبداللاه يدعو اتحاد المقاولين للتداخل بين شركات الإسناد والمقاولين منعًا للانزلاق

وتتعالى المطالبات بضرورة تدخل اتحاد المقاولين للتدخل بين جهات الإسناد والمقاولين لإيجاد صيغة حلول تضمن معالجة مثل هذه الاحتمالات لحماية المقاولين من التداعيات المركبة لدوامة التعثر.

وضمن هذا الإطار رأى المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء باتحاد مقاولى التشييد والبناء وجود مشكلة كبيرة تؤثر سلبا على شركات المقاولات فى حال وقوعها بحالة تعثر فى بعض مشروعاتها المسندة إليها وما يتبعه من قيام جهة الاسناد بتعميم الاثار السلبية للتعثر على أحد مشروعات شركات المقاولات على باقى مشروعاتها.

وأوضح المهندس داكر عبداللاه أن هناك العديد من شركات المقاولات تتعاقد مع العديد من جهات الاسناد مثل وزارات النقل والاسكان وغيرها إلا أنه فى حالة تعثر مشروع من مشروعات مسندة للشركة يتم تعميم الاثار السلبية للتعثر على باقى المشروعات مما يكون له دور على بقية مشروعات الشركة الأخرى وهو الأمر الذى يؤدى إلى عرقلتها وتوقفها. رغم أن المشاريع الأخرى التى تقع خارج نطاق التعثر تتمتع بوحدة محاسبية مستقلة وبرنامج زمنى منفصل وقد يكون لجهة اسناد مختلفة.

وأفاد المهندس داكر عبد اللاه فى مثل هذه الاحتمالية تتحول جهات الاسناد إلى الخصم والحكم فى آن واحد لتطالب بكل مستحقاتها لدى شركة المقاولات حتى ولو تعلق الأمر بمشاريع أخرى لا تواجه اية احتمالية لتعثر ما وبالتالى تتوقف المشاريع الأخرى رغم استقرار وجودة التنفيذ فى المواعيد المجدولة.

ودعا «عبداللاه» اتحاد المقاولين بسرعة إيجاز صيغة تضمن حل مثل هذه المشكلة والتدخل مع جهات الاسناد ليكون اتحاد المقاولين الفيصل بين جهات الاسناد وشركات المقاولات قبل الوصول الى ساحات المحاكم وتعثر المشروعات الأخرى حتى لا تتأثر عجلة النمو المستهدفة من الدولة وكذلك يتم الوصول الى حلول مرضية لجهات الاسناد والشركات بعد معرفة سبب التعثر وحله.

وأكد على ضرورة عدم تعميم تعثر مشروع واحد لدى أى شركة مقاولات على باقى المشروعات المنفذة وهو الأمر الذى يفترض تدخلا فاعلا من اتحاد المقاولين للحفاظ على المهنة وشركات المقاولات التى تنفذ خطط الدولة فى التنمية العمرانية.

واقترح عدم تعميم حالة التعثر على باقى المشروعات إلا بعد صدور حكم قضائى بات لصالح جهةٍ الاسناد وبذلك تستطيع تسييل خطاب الضمان وتعميم مستحقاتها على باقى مشروعات الشركة لأن هناك حالات تعثر كثيرة يكون فيها السبب جهات الاسناد من حيث التأخر فى صرف مستحقات الشركة أو هناك حالات تعثر قهرية خارجة عن إرادة الشركة المنفذة.