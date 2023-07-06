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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دونجا يخوض تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

دونجا
دونجا

تمرن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

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تعليمات فنية من أوسوريو للاعبي الزمالك

وضع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي برنامج تأهيلي  بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

 

وقام اللاعب بالركض حول الملعب بجانب أداء تدريبات تأهيلية  متنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

 

خاض عماد دونجا  مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه اللاعب   للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة .

اجتمع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

 

وتحدث أوسوريو مع اللاعبين عن ضرورة التركيز  والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

 

يلتقي  الزمالك مع نظيره   فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في بطولة الدوري المصري

من المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك وفيوتشرمساء اليوم السبت على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر 

تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة  بين الزمالك وفيوتشر، على قنوات أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للمباراة و بطولة الدوري المصري الممتاز .

 

 

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