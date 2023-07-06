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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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روبوتات تشارك لأول مرة في قمة أممية عالمية| فيديو

نادين روبوت اجتماعي
نادين روبوت اجتماعي تحاكي العواطف

تشارك  اليوم، روبوتات إلى جانب البشر في قمة أممية عالمية، لأول مرة ، وهي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي ، من أجل الصالح العام ، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف السويسرية . 

 

يجتمع 5 آلاف شخص و8 روبوتات اجتماعية، وأكثر من 20 روبوتا متخصصا، تحت سقف واحد، وستعرض الروبوتات المُشاركة قدرات تترواح بين مكافحة الحرائق وتقديم المساعدات لتوفير الرعاية الصحية والزراعة بشكل مستدام . 

قمة أممية بمشاركة روبوتات 

 

ومن بين الروبوتات المشاركة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، روبوتات تتمتع بمهارات تقديم الرعاية ، مثل :" نادين" وهي روبوت اجتماعي تحاكي العواطف وتتذكر الأشخاص ، وهي المهارات التي استخدمتها مع المقيمين في منازلهم أو المتقاعدين . 

 

وتشارك الروبوت "صوفيا" في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وهي أول روبوت سفير للابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والمفاجأة الكبرى أن الحدث الذي يستمر يومين يتميز بوجود لجنة الروبوتات مخصصة لتلقي أسئلة الصحافيين في أول مؤتمر صحفي للروبوتات في العالم. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

 

 

 

 

 

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