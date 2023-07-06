ثورة بركانية محتملة لبركان بتلك الجزيرة

عقب وقوع 1200 هزة زلزالية

يجتمع عدد من علماء من مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي وجامعة أيسلندا مع إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ لمناقشة وقوع 1200 هزة زلزالية خلال يومين، في شبه جزيرة "ريكيانيس" ما ينذر بثورة كبيرة لبركان "فاجرادالسفيال".

وتشير التقارير التي رصدتها أجهزة متابعة الزلازل في آيسلندا، إلى وجود علامات على حدوث ارتفاع في الحمم البركانية تحت سطحه وفق صحيفة "آكسبريس" البريطانية.

ورغم المخاوف من حدوث ثوران بركاني في الأيام المقبلة، فإنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث ثوران وشيك على الرغم من وقوع هذه الزلازل على شبه الجزيرة والتي وصلت قوة ثمانية منها إلى أكثر من ثلاثة درجات، فيما يُعتقد أن أقواها كانت ما بين 3.6 و3.7 درجات درجة.

بركان فاغرادالسفيال

وتُجدر الإشارة إلى أنه في يوم 6 من إبريل عام 2021م نشطت 6 براكين ولكن البركان الذي ثار هو بركان فاغرادالسفيال.

يقع هذا البركان في شبه جزيرة ريكيانيس وهي تقع تحديداً في جنوب غرب جزيرة أيسلندا وهو يبعد ثلاثين كيلومترًا من عاصمة البلاد ريكيافيك، ولقد تشكل نهر من الحمم البركانية وفي الثاني من أبريل كان وادي Gelding Alir على وشك الامتلاء بالحمم البركانية من الثوران البركاني.

فيما اندمجت اثنتان من الفوهات البركانية على خط الشق فعليًا في واحدة، وانهارت أجزاء كبيرة من جوانب الحفرة وسقطت في نهر الحمم المتدفق إلى الوادي الذي حملها بعيدًا، في 4 أبريل تم تسجيل زلزال بقوة M3.0 بالقرب من Keeler، وشعرت جزيرة ريكيافيك بهذا وفي اليوم الخامس من أبريل قد تم فتح شرخان جديدان إلى الشمال الشرقي من موقع الثوران الرئيسي في وادي جيلدادالير، وحتى الآن كان موقع انفجار بركاني واحد واضحًا خارج خط الشق.