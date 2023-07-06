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الخميس 06 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بدء تنفيذ مبادرة راديو المتحف المصري (ِشاهد)

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

قال الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن مبادرة “راديو المتحف المصري” جاءت بناءً على توجيهات وزير السياحة والآثار إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقطاع المتاحف، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بطرق متنوعة، لذلك جاءت المبادرة من أجل إعادة فكرة الراديو الجليلة لأذهان المواطنين.

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 تنفيذ فكرة مبادرة راديو المتحف المصري

وأضاف “عبدالحليم” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس: “الناس متجه أكثر للتقنية الحديثة والسوشيال ميديا، وبدأت تبتعد عن الزمن الجميل الخاص بالراديو”، مشيرًا إلى أن فريق السوشيال ميديا بدأ في تنفيذ فكرة مبادرة “راديو المتحف المصري”، إذ يجري تسجيل فقرات متنوعة للردايو بأصوات أمناء من المتحف المصري، فعلى سبيل المثال تقديم معلومات عن الأنشطة التي تُجرى داخل المتحف فضلا عن شرح الآثار وغيرهما.

يوجد أقسام كثيرة بالمتحف المصري كالترميم والتعليم والأرشيف

وتابع مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المتحف المصري مكان للزيارة فعليا، ولكن هناك أقساما كثيرة بالمتحف المصري كالترميم والتعليم والأرشيف، يقوم المسؤولون بها بتسجيل الفقرات، وبالتالي إعلانها على السوشيال ميديا.

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