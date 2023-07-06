الأماكن الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة صباح اليوم الخميس، وأن يكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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وتشهد جميع الأنحاء في الجمهورية خلال الفترة الحالية، ارتفاع في نسبة الرطوبة، ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهار اليوم، ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، لذا تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس الذي يزيد من الشعور بحرارة الطقس.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة:

وبالنسبة للمناطق الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، فمن المتوقع أن يكون جنوب الصعيد في مقدمة تلك المناطق، إذ تصل العظمى به إلى 40 درجة والمحسوسة إلى 41 درجة مئوية.

وتأتي بعدها جنوب سيناء إذ تصل العظمى إلى 38 درجة والمحسوسة إلى 40 درجة مئوية، وتأتي بعدها منطقة شمال الصعيد في المناطق الأكثر تأثرًا بالحرارة والرطوبة، كما تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة والمحسوسة إلى 38 درجة مئوية.