ضبط 3 أشخاص بتهمة احتجاز شخص بالمرج

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بتهمة احتجاز شخص ومساومة أهليته على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، ونجح رجال الأمن إعادته سالمًا لأهليته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت أحداث الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة المرج من إحدى السيدات، يفيد بتلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص غير معلوم لديها، عبر الهاتف المحمول الخاص بزوجها، والذي يعمل تاجر خضروات وفاكهة، مقيم بدائرة القسم، أشار خلاله المُتصل إلى احتجازه لزوجها بسبب خلافات مالية بينهما قيمة بعض المزروعات، على أن يقوم بإطلاق سراحه في حالة رد المبلغ المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه فكهاني مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واحتجاز المجني عليه داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم بإرشاده ضبط شخصين، وبصحبتهما المجني عليه داخل المخزن المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بينما نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

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