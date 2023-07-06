موعد انطلاق حفلات الأساتذة بدار الأوبرا

تنطلق أولى عروض مشروع الأساتذة الهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد حيث، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن تقام أولى الحفلات فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 7 يوليو على المسرح الكبير.

وخلال الحفل يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من اعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى.

جدير بالذكر أن مشروع الاساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.