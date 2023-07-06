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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد شعبان رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للتايكوندو للدورة الرابعة على التوالي

محمد شعبان
محمد شعبان

قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو برئاسة تشونج وان تشو، تعيين محمد شعبان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو رئيسا للجنة المسابقات بالاتحاد للدورة الرابعة على التوالي.

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محمد شعبان قائما بأعمال رئيس اللجنة الفنية بدولي التايكوندو 

كما قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو تعيين محمد شعبان قائمت بأعمال رئيس اللجنة الفنية وكان الاتحاد الدولي للتايكوندو قد أعلن في وقت سابق تعيين محمد شعبان رئيسًا فنيًا لمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتعد هذه المناصب الهامة تكليلًا لجهود شعبان خلال الأعوام الماضية داخل أروقة الاتحاد الدولي للتايكوندو، حيث استطاع بفكره المتجدد وإدارته الحكيمة الاستحواذ على ثقة الاتحاد الدولي للتايكوندو.

إنجازات متواصلة

فمنذ بداية عمله في الاتحاد الدولي عام 2015 بترشيح من الراحل اللواء أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي حينها، استطاع شعبان أن يثبت مهاراته وامكاناته الإدارية حتى تم تعيينه في 4 سبتمبر 2017 رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي في سابقة هي الأولى لكادر عربي وإفريقي ليتم التجديد له في نفس المنصب لمدة أربع دورات متتالية.

وخلال فترة توليه مسؤولية لجنة المسابقات استطاع شعبان برؤيته المبتكرة، المساهمة في تطوير رياضة التايكوندو على مستوى العالم لتصبح أكثر سرعة ومتعة وإثارة من أجل مواكبة الحركة الأولمبية والاستمرار بقوة في البرنامج الأولمبي منذ دخول اللعبة لأول مرة في أولمبياد سيدني 2000، لتصبح اليوم من الرياضات الأولمبية الهامة التي تحظى بنسب مشاهدة عالية بعد التطوير الذي أحدثه شعبان فيها خلال الأعوام الماضية.

محمد شعبان، الاتحاد الدولي للتايكوندو، دولي التايكوندو، أولمبياد باريس، اللجنة الفنية،

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