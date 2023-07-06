الأمن يضبط طن حشيش بحوزة شخصين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تهريب المواد المخدرة والإتجار بها، وتم ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جرام من مخدر الأفيون بحوزة عنصرين إجراميين ضمن تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى ذات النشاط.

فيما نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط باقى عناصر التشكيل العصابى شديد الخطورة17 عنصر، وبحوزتهم طن حشيش، 2 كيلو جرام أفيون، سلاح نارى، طلقات، و7 سيارات، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بحوالى 145 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بينما، تكمن رجال المباحث بوزارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز المحلة، استولى على 10 أجوالة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليًا بدون وجه حق.

بدأت الأحداث بيلقى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز المحلة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 10 أجوالة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

بينما ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 37 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة، جاء ذلك إستمراراً لجهود وزارة الداخلية.

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