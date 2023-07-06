منح حكومية للمستثمرين وحوافز إضافية للمشروعات بشروط

تعكف الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة على الدفع بالاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي بالسوق المصرية، من خلال إصدار قرارات جديدة لتنشيط عجلة الاقتصاد، نحو الطريق الصحيح لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

لذا قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بمنح العديد من المنح الإضافية للمستثمرين، وتقديم حوافز جديدة وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

إعفاءات حكومية للمستثمرين

في هذا السياق وافقت الحكومة على منح حوافز استثمارية للمشروعات وفق عدة شروط، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

- تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

- تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.

- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وفقًا لضوابط.

تملك غير المصريين لعقارات

من جهة أخرى وافقت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، ، على عدة قرارات، حيث استعرض خطوات التنفيذ الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فى 16 مايو الماضى.

وافق المجلس على إجراء تعديل تشريعى على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملّك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بما يسمح لغير المصرى بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرضًا فضاء، بغرض السكن، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من محافظ البنك المركزى.