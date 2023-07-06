إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق الصالحية في الشرقية

وقع، منذ قليل، حادث تصادم بين موتوسيكل وتروسيكل بطريق أبوكبيش/الصالحية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية باستقبال "عبدالرحمن ف ش" 17 سنة مقيم بكوبري أبوكبيش مركز الصالحية مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"موسى ع م" 55 سنة مقيم الطاروطي مصابا بكدمة بالرأس والكتف الايسر، و"رضا ع ع" 50 سنة مقيم ابو شلبي دائرة مركز الصالحية مصابا بكدمة بالصدر.

وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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