حبس المتهم بإنهاء حياة شقيقه 3 سنوات

أمرت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة المتهم " ا.م.ح"، بالسجن المشدد 3 سنوات ،عما أسند إليه ومصادرة السلاح المستخدم، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها " س.م.ح" شقيقته، بغير سبق إصرار أو ترصد.

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 1203 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة وادي النطرون ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ،اخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون ، بقيام المتهم بقتل المجني عليها، داخل محل سكنهم بدائرة وادي النطرون.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة وادي النطرون، أنه حال تواجد المجني عليها " س.م.ح" بالشقة محل سكنها، وتواجدها مع اشقائها ، حضر المتهم " إ.م.ح" شقيقها ، واصطحب المجني عليها الي احدي الغرف بالمسكن ،وتعدي عليها بعدة ضربات بالأيدي في مناطق متفرقة من جسدها ،واستقرت الضربات في وجهها حتي اختمر برأسها، وقام بلف قطعة من القماش غطاء رأس علي عنقها حتي فارقت الحياة ، وذلك أنه بغير سبق إصرار أو ترصد، وأثرذلك ما الم بنفسه جراء علمه بوجود عدة مراسلات تجمع فيما بين شقيقته المجني عليها، وبين آخرين تحوي علي صور مخله.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها علي المتهم .

فيما قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة المتهم " ك.م.م"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت ايقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات، تبدأ من اليوم، وذلك لاتهامه بخطف بالتحايل وبالاكراه للمجني عليها "ع.م.ع" .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 9282 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الدلنجات ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، إخطار من مأمور مركز ومدينة الدلنجات، يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل وبالاكراه بدائرة المركز .

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز ومدينة الدلنجات ،انه حال سير المجني عليها " ع.م.ع" طالبة، استوقفت التوكتوك قيادة المتهم " ك.م.م" ، ثم قام المتهم بتغيير مسار الدراجة البخارية خاصته حال استقلال المجني عليها ،والتوجه بها الي منزله ،وإجبارها علي النزول من التوكتوك والتعدي عليها تحت تهديد السلاح.

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق، وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،وقررت إحالته الي محكمة جنايات دمنهور، وقام المتهم بطلب الزواج من المجني عليها ، أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم .

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