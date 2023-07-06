سيد معوض: مباراة الأهلي والزمالك ستكون صعبة

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك ستكون صعبة للغاية، وحسم لقب الدوري خلالها سيكون له مذاق آخر، مشيرا إلى أن المباريات القادمة ستكون في متناول الفريق الاحمر حال ظهور اللاعبين بالحالة الطبيعية.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لم يقدم الأهلي افضل أداء أمام الإسماعيلي، لكن الفريق الاحمر متفوق على معظم فرق الدوري، وهناك فوارق فنية كبيرة لصالح الأهلي".

وأضاف: "كنت في الأهلي ونحصد كل البطولات ولم أفز بكأس مصر، فزت بها كمدرب مع الفريق لكن كلاعب لم نكن نهتم بها ونخرج من الأدوار الإقصائية وتوقيتات البطولة دائما كانت صعبة لنا لأننا كنا ننافس في دوري ابطال افريقيا".

وواصل: "حالة لاعبي الأهلي هي التي صعبت لقاء الإسماعيلي، والشوط الأول لم يظهر الفريق الأحمر جيدا، وأرى أن طرفي الأهلي عندما يكونوا في أفضل حالاتهم يكون المباراة سهلة بالنسبة للفريق، أحمد عبدالقادر أضاع عدة فرص وفقد الكرة كثيرا، وظهر على فترات خلال اللقاء، كما أن بيرسي تاو لم يظهر بالمستوى المعهود".

وأكمل: "مباراة الإسماعيلي والداخلية صعبة للغاية، ولا اتخيل الدوري بدون الإسماعيلي، النادي سقط هذا الموسم بسبب أخطاء السنوات الماضية".

وأتم: "لم يكن هناك رد فعل للاعب الإسماعيلي لحظة الهدف الملغي، ولكن الـvar يوجد فيه مشاكل واضحة، ولم نعد نفهم معظم قراراته".

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم جوستافو

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جونبوك هيونداي بطل كوريا الجنوبية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "جوستافو سوزا، كان قريبا من الأهلي في شهر يناير الماضي، لكن اللاعب اتصل بـ سافيو من أجل السؤال عن النادي وأبلغه بأن المرتبات تتأخر في ظل أزمة الدولار".

وأضاف: صفقة جاكسون موليكا فشلت ولذلك اتجه الأهلي مجددا نحو ضم جوستافو سوزا".

وواصل: "الأهلي أوقف مفاوضات انتقال علي لطفي إلى زد، في ظل تلقى محمد الشناوي عروضا من السعودية، ولا أؤيد رحيل الشناوي مطلقا يجب تعويضه ماليا والمحافظة عليه في ظل ارتباطات الأهلي الكثيرة قاريا ومحليا".

الأهلي يؤكد جاهزية خالد عبد الفتاح

على جانب آخر أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن خالد عبد الفتاح سوف ينتظم بشكل طبيعي في مران الفريق غدًا، بعدما تم فحص اللاعب عقب مباراة اليوم أمام الإسماعيلي والتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وأوضح أن خالد عبد الفتاح شعر بثقل خفيف في عضلة السمانة، وتم فحصه والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات. وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.