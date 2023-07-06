خالد عيد: تغيير الأجهزة الفنية سر أزمة غزل المحلة

أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن لديه مواجهتين هامتين أمام البنك الأهلي وحرس الحدود، مشددًا على قدرة لاعبيه من أجل البقاء في بطولة الدوري المصري، كما أن جماهير الغزل تدعم وتساند الفريق بقوة في ظل وضعه الصعب بجدول الترتيب.

وقال عيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تغيير الاجهزة الفنية هذا الموسم أثر على لاعبي غزل المحلة، بالإضافة لرحيل عدد من العناصر في شهر يناير مثل عبده يحيى بالإضافة لدخول وكلاء اللاعبين والسماسرة في مفاوضات مع اللاعبين".

وأضاف: "طالبت اللاعبين بالبقاء في الدوري، ولن أمانع في رحيل أي لاعب بعد نهاية المسابقة، هناك مفاوضات من أندية آخرى مع بعض اللاعبين".

وأكمل: "جماهير الغزل تدعم الفريق، واللاعبين هم من وضعونا في هذه المحنة، والفوز بالنقاط القادمة هي السبيل الوحيد من أجل الموافقة على اطلاق سراح أي لاعب، لو أي اخفاق لن نتخلى عن أي لاعب".

وأتم: "نتمنى تحقيق نتائج ايجابية خلال المباراتين القادمتين".

غزل المحلة: نثق في البقاء بالدوري

صرح صابر عيد المدير الرياضى بنادى غزل المحلة قائلا " آنه تم التعاقد مع جهاز فنى جديد بقيادة كابتن خالد عيد وجميعهم من أبناء النادى " .

وأضاف صابر عيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب الشمس الذى يقدمة مجدى عبد الغنى قائلا " مهمة البقاء فى الدورى الممتاز صعبة بسبب المنافسة الشرسة ولكن لدينا ثقة كبيرة فى قدرات الجهاز الفنى و اللاعبين " .

وأشار صابر عيد قائلا " جمهور الفريق قام بالحضور اليوم فى التدريبات لدعم اللاعبين قبل مواجهة البنك الاهلى " .

في سياق متصل قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل توجيه الشكر لـ رضا شحاتة المدير الفني للفريق، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.



كما قرر مجلس الإدارة برئاسة أسامة خليل التعاقد مع خالد عيد لتدريب الفريق في المباراتين المقبلتين، واختار عيد طارق غيده في منصب المدرب العام ، ومحمد العتراوي وأشرف شيحة مدربين مساعدين، وعبد الرءوف عيد مدربا لحراس المرمى ومحمد عمر مخطط أحمال، ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين وصابر عيد المدير الرياضي .



مباريات المحلة المتبقية في الدوري

ويتبقى للفريق مباراتين هامتين في مسابقة الدوري الممتاز حيث يلتقي الفريق يوم 10 يوليو مع نظيره البنك الأهلي باستاد المحلة، ثم يلعب يوم 14 يوليو مع حرس الحدود باستاد المكس.