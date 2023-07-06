المستثمرات العرب يبحث تشغيل خط  طيران  مباشر بين مصر ونيبال  

أكدت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية ، وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ، أن التعاون وتكوين الشراكات بين الدول بعضها البعض أصبح السمة الرئيسية لمواجهة التحديات التى تواجه مصر ودول منطقتنا العربية .

وأشارت إلى حرص مصر والدول العربية بصورة دائمة على تعزيز العلاقات مع نيبال على كافة المستويات، والعمل على استكشاف آفاق وفرص جديدة للارتقاء بها وتوسيع أطر التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة ان مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تنشىء علاقات دبلوماسية مع نيبال قبل 65 عامًا

جاء ذلك فى كلمة دكتورة هدى يسى خلال فعاليات الملتقى المصرى النيبالى الذى يعد أول ملتقى للتعاون بين البلدين ينظمه المجتمع المدني والقطاع الخاص.

و عقد الملتقى بحضور سفير نيبال بالقاهرة سوشيل كومار لامسال.ونخبة دبلوماسية واقتصادية من جمهورية نيبال. و ممثلى الحكومة وكبار سيدات ورجال الأعمال من الجانبين و من الأحزاب المهندس رامى غالى، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية

وبدأ الملتقى بعرض فيلم تعريفى عن اتحاد المستثمرات العرب ومؤتمرات الاستثمار والتعاون العربي والافريقي والدولي منذ تأسيسه عام 2005.

كما شهد الملتقى عرض لدولة نيبال وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة .

وأشارت دكتورة هدى فى كلمتها إلى أن انعقاد الملتقى بهدف عرض الفرص الاستثمارية وإقامة تعاون استثمارى واقتصادى وسياحى مشترك والعمل على دعم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة وبناء جسور تعاون مشتركة بين اتحاد المستثمرات العرب ومصر و الدول العربية وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية . وأضافت فى كلمتها ، إلى أهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات التنموية واستعراض المشروعات ذات العائد المتميز وبناء شراكات مع المستثمرين بجمهورية نيبال.

وأشارت يسي ، إلى أن نيبال لديها إمكانات اقتصادية هائلة، و تقع بين الصين فى الشمال والهند فى الجنوب، حيث مجالات الاستثمار والتجارة والأعمال والسياحة التى لا حصر لها،

موضحة أن بناء السكك الحديدية الصينية النيبالية ، تعد شريان الحياة الاقتصادية في نيبال و تنضم بذلك إلى الدائرة الاقتصادية الصينية ، مما يجعل نيبال طريق هام للتعاون بين مصر والدول العربية مع الصين

وقالت هدى يسي أن هناك فرص عديدة للاستثمار فى مصر والدول العربية أمام مجتمع الأعمال النيبالى ومنها الفرص التي تعتمد على الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية مع تنوع مصادر الطاقة و أيضا إمكانية التعاون فى العديد من الصناعات المشتركة مثل صناعة البتروكيماويات و الطاقة والصناعة و المقاولات الهندسية وغيرها والاستفادة من المزايا الاستثمارية .

وأشارت إلى تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية دولة مقر الاتحاد ، والمزايا والتيسيرات الخاصة بالاستثمار من خلال صدور 22 قرار ومنهم سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتاسيس للشركات الاستثمارية وصدور الر خصة الذهبية ، و الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للاستثمارات الخارجية والمحلية .

وألقت الضوء حول إمكانية التعاون المشترك فى مجال التعليم الذى يركز على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبي أولويات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

ووجهت الدعوة لدولة نيبال مسؤلين ومجتمع رجال وسيدات الأعمال لحضور مؤتمر ومعرض الاتحاد فى دورته ال26 الذى يعقد تحت رعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية الاستثمار العربي الإفريقي المشترك والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية ..الفرص والتحديات" خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر العام الجارى، بمدينة شرم الشيخ ، ويفتتح بجامعة الدول العربية والجلسات بمدينة شرم الشيخ ، والتعرف على مبادرة " عشانك يابلدى وحدتنا العربية "التى تهدف للترويج للسياحة الدينية والعلاجية .

وفى بداية كلمته أكد سفير نيبال بالقاهرة سوشيل كومار لامسال ، عن مشاركة وفد كبير من دولته فى مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فى شرم الشيخ ،

وأعرب عن سعادته بالتواجد فى فعاليات المؤتمر .

وقال سوشيل كومار لامسال أن هناك تقارب فى الثقافات والحضارات والآراء السياسية فى مصر و نيبال.

وأشار إلى أن موقع بلاده بين الصين والهند ووجود حوالى 2.8 مليار نسمة يعد سوق مفتوح لمختلف المنتجات .

وقال ان دولته خطت خطوات مهمة فى التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية..

ووصفها أنها " متحف حى "يضم التنوع فى المناخ والثقافة والسياحة وغيرها ودعى سوشيل كومار لامسال ، المستثمرين والمستثمرات ورجال وسيدات الأعمال فى مصر والدول العربية ، للاستثمار فى بلاده مع وجود مزايا كثيرة للاستثمار خاصة توافر الطاقة الكهرومائية النظيفة .

.مشيرا إلى وجود فرص استثمارية كثيرة للتعاون المشترك خاصة فى مجالات الطاقة. السياحة .البنية التحتية. و تكنولوجيا المعلومات وقال إن السياحة أحد محاور الاستثمار الهامة فى نيبال خاصة سياحة المغامرة وتسلق الجبال وغيرها الملائمة لك