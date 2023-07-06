عمرو هشام يكشف وسائل استغلال الهاكرز للمعلومات الشخصية لاختراق الحسابات

حذر عمرو هشام، صانع المحتوى ، من نشر المستندات الشخصية على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك”، مؤكدًا أن وقوع البيانات الشخصية في يد الهاكرز ومحترفي النصب الإلكتروني قد يتسبب في ارتكاب جرائم كثيرة.



طالب هشام، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أية أوراق شخصية مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والتخرج وجوازات السفر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد في حال إرسالها إلى جهات معينة من جدية هذه الجهات نظرا للاستخدامات السيئة التي يستطيع من خلالها الهاكرز النصب من خلال استغلال المعلومات الشخصية الواردة بها مثل إنشاء الحسابات المزيفة أو إصدار نماذج مقلدة من تلك المستندات وتوريط أصحابها في قضايا ومشاكل قانونية.

وأوضح عمرو هشام، في تصريحات تلفزيونية، أن اللجوء لغير المختصين لاسترجاع الحسابات المحذوفة والمهكرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنحهم كلمات السر القديمة وأرقام الهواتف المرتبطة بها على أمل إعادة الحساب قد يسبب كوارث ومشاكل كبيرة، مؤكدًا أن الهاكرز يستطيع إعادة الحساب وتغيير كافة البيانات المرتبطة به، وعدم إعادته لصاحبه ويتصرف فيه بطريقة تجارية.



ودعا صانع المحتوى ، إلى نشر ثقافة أمن المعلومات وحماية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من خلال متابعة فيديوهات المختصين وقراءة الموضوعات المبسطة المرتبطة بالموضوع، وتنفيذ خطواتها لضمان التصفح والاستخدام الآمن لتجنب التعرض لخدع الهاكرز.