الخميس 06 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الجمارك تكشف حقيقة حظر استيراد 23 سلعة (فيديو)

الشحات الغتوري،
الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك

كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، حقيقة ما تم تداوله بشأن قرار حظر مصر استيراد 23 سلعة بداية من اليوم.

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وقال  الغتوري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” مساء الأربعاء ،" فوجئنا  صباح اليوم بوجود هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر مصر استيراد 23 سلعة، وعلى الفور تعاملنا مع الأمر".

الجمارك ليس من اختصاصها حظر استيراد  أو تصدير أي سلعة

"قمنا بنشر بيان يؤكد أن هذا المنشور مزيف ولا أساس له من الصحة، متابعا: الجمارك ليس من اختصاصها حظر استيراد  أو تصدير أي سلعة".

وأكمل:" من قام بنشر المنشور، يستهدف من خلاله إثارة البلبلة واللغط ونشر الشائعات"، متابعا:" المنشور سبب شيئا من القلق لدى المواطنين والتجار والمستوردين".

 

 

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