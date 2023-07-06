الجمارك تكشف حقيقة حظر استيراد 23 سلعة (فيديو)

كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، حقيقة ما تم تداوله بشأن قرار حظر مصر استيراد 23 سلعة بداية من اليوم.

وقال الغتوري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” مساء الأربعاء ،" فوجئنا صباح اليوم بوجود هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر مصر استيراد 23 سلعة، وعلى الفور تعاملنا مع الأمر".

الجمارك ليس من اختصاصها حظر استيراد أو تصدير أي سلعة

"قمنا بنشر بيان يؤكد أن هذا المنشور مزيف ولا أساس له من الصحة، متابعا: الجمارك ليس من اختصاصها حظر استيراد أو تصدير أي سلعة".

وأكمل:" من قام بنشر المنشور، يستهدف من خلاله إثارة البلبلة واللغط ونشر الشائعات"، متابعا:" المنشور سبب شيئا من القلق لدى المواطنين والتجار والمستوردين".