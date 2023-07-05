تامر أمين يفجر مفاجأة: إمام عاشور وقع للأهلي رسميًا (فيديو)

‏كشف الإعلامي تامر أمين مفاجأة عن انتقال إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق إلى فريق الأهلي خلال الموسم المقبل.

إمام عاشور وقع للنادي الأهلي

‏وأضاف تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء ، أن هناك كلامًا شبه نهائي بأن إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات وهذه معلومة شبه مؤكدة.

وأوضح: "كان هناك احتمالية لصفقة تبادلية بين نادي بيراميدز والأهلي على أن يذهب إمام عاشور إلى نادي بيراميدز مقابل اللاعب وليد الكرتي لكن من الواضح ان نادي بيراميدز متمسك باللاعب المغربي وليد الكرتي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام إمام عاشور نجم ميتدلاند الحالي والزمالك السابق للاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم أن لجنه الكرة قامت بتقديم اسم أمام عاشور لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق لمعرفه رأيه في ضم اللاعب

وأضاف شوبير، أنه في حال موافقة كولر علي ضم عاشور سيتم التعاقد مع اللاعب، متابعا: “الأمر كله في يد كولر فقط فهو من يقرر أمن الانسب للانضمام للفريق ”