أمن البحر الأحمر يكثف جهوده لكشف لغز جريمة الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر سيدة متوفاه في العقد الخامس من العمر بجوار سور إحدى المدارس وسط مدينة الغردقة، وتم نقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفي الغردقة العام تحت تصرف النيابة.

وكان عدد من الأهالى بمدينة الغردقة اتصلوا بمرفق الإسعاف؛ للإبلاغ عن وجود سيدة في حالة مرضية بمنطقة الملاحة بجوار مدرسة طه حسين وسط مدينة الغردقة،

وعقب وصول سيارة الإسعاف تبين أن السيدة متوفاة وتدعى «ص .م» تبلغ من العمر 44 عامًا، على الفور تم إبلاغ نجدة الغردقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات،

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، لحين استخراج تصريح الدفن وتسليمها لذويها.