مستفيد بحياة كريمة يتغنى بالمبادرة.. الرئيس السيسى حقق حلمنا (فيديو)

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، ردود أفعال مستفيدي مبادرة "حياة كريمة" في محافظات الصعيد.

وجاءت معظم ردود الأفعال الإيجابية بعد تنفيذ مشروعات قومية مختلفة بقرى المحافظة بواسطة حياة كريمة وتحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أحد المستفيدين من المبادرة بمحافظة أسيوط: "بشكر الرئيس السيسي على إطلاق حياة كريمة اللي خدمت المواطنين بقرى مصر بداية من تبطين الترع وتوصيل الصرف الصحي وإنشاء المستشفيات والمدارس".

وأكمل: "حياة كريمة بالنسبة لينا حلم وبيتحقق على أرض الواقع وفي حركة شغالة وتكاتف بين كل جهات الدولة عشان كده بنشكر كل القائمين على مبادرة حياة كريمة".

أهداف مبادرة حياة كريمة

1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5. اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

7. الاستثمار في تنمية الانسان المصري.

8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

9. احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.