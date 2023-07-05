حقيقة تقديم أحد مطاعم الغردقة لحوم حمير (فيديو)

نفى محمد مخلوف المستشار الإعلامي للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الأخبار المنشورة عن تقديم أحد مطاعم الغردقة لحوم حمير لروادها، مشيرًا إلى أن الخبر صادر من صفحات مشبوهة، في محاولة لضرب السياحة وبث الشائعات والبلبة في المحافظة.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع على قناة etc مساء اليوم أن المحافظة شكلت لجنة من السياحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم في الفندق، وتم التأكد من سلامة اللحوم وـأنها مستوردة من الهند وصالحة للاستهلاك الآدمي، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة والرجوع إلى المصادر الموثوقة قبل نشر الأخبار.

تطوارت واقعة إلقاء عامل مخلفات صلبة بمياه البحر الأحمر في الغردقة

وكشف “مخلوف” كواليس اخر تطوارت واقعة إلقاء عامل مخلفات صلبة بمياه البحر الأحمر في الغردقة، مؤكدا أن المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين السياح بالواقعة.

وأكد أانه فور عرض البلاغات على اللواء عمرو حنفي أمر بتشكيل لجنة مكبرة من الجهات المعنية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيث القي القبض على المتهمة بتهمة الإضرار العمد بالبيئة عن طريق إلقاء مخلفات صلبة في مياه البحر الاحمر، مشيرا إلى أن العقوبة قد تصل من 300 الف جنية إلى مليون جنية، وفي حالة تكرار الجريمة ستصل العقوبة إلى الحبس فضلا عن الغرامة.

وأضاف أن المحافظة لم تكتف بمعاقبة العامل بل تم تشكيل لجنة من الادارات الخاصة بالمحافظة، لمراجعة الأوراق وتراخيص المطعم، كشفت عن العديد من المخالفات في مقدمتها انتهاء ترخيص المطعم وعدم تعاقده مع شركة متخصصة للتخلص من المخلفات الصلبة.

المتهم لم يكتف بإلقاء القمامة رغم محاولة بعض المواطنين منعه

وأشار مخلوف إلى أن المتهم لم يكتف بإلقاء القمامة رغم محاولة بعض المواطنين منعه ، إلا انه لم يبال وأصر على ارتكاب الجريمة والتفاخر بارتكابها.

