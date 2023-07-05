المبادرات الرئاسية تنعش القطاع الصحى

يشهد القطاع الصحى طفرة غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، وبين عامى 2014 إلى 2023، شملت الطفرة جميع المجالات، سواء فى البناء أو التطوير أو العلاج، وكانت فى مجملها، تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى، وتحقيق رؤية «مصر 2030».

وبلغ عدد المشروعات التى شهدها القطاع منذ عام 2014 وحتى الآن بلغت 965 مشروعا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، بينها 296 مشروع إنشاء جديدا، بتكلفة 49,91 مليار جنيه، بالإضافة إلى 669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه.

وجاءت مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة» وبدأت بالمبادرة الأم للقضاء على فيروس سى، حيث تم عمل مسح شمل 64 مليون مواطن، وتم علاج 4 ملايين مواطن.

ثم جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، وتم مسح 45 مليون طفل، وتحويل 1.5 مليون طفل للمتابعة والتقييم والعلاج، موضحاً أن المبادرة نجحت منذ إطلاقها فى خفض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25% لتأتى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى نجحت فى تقديم 36 مليون خدمة ما بين الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدى، والعلاج بالمجان، محققة طفرة كبيرة، تمثلت فى ارتفاع نسبة اكتشاف المرض فى مراحله الأولى إلى 70% مقابل 58% اكتشاف للمرض فى مراحل متأخرة قبل إطلاق المبادرة.

أما مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، فقد نجحت فى عمل المسح السمعى لـ4.9 مليون طفل حديث الولادة، وقدمت العلاج الدوائى والفحوصات المتقدمة لـ11 ألف طفل، إلى جانب تركيب سماعات لـ9610 أطفال، وتبعتها مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتى فحصت 2 مليون سيدة حامل، وحولت 29 ألف سيدة للعلاج والمتابعة، لتأتى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، التى تمكنت من فحص 32 مليون مواطن، ثم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، التى تمكنت من فحص 6 ملايين مواطن، وقامت بتحويل 3 ملايين حالة للمتابعة والعلاج.

واستكمالا للمبادرات الرئاسية، جاءت مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، والتى أدرجت فى برنامجها متابعة 116 ألف حالة، وصرفت العلاج لـ2000 حالة، مضيفاً أن المبادرات الرئاسية تضمنت مبادرة رعاية كبار السن، والتى تمكنت من مسح 740 ألف مواطن من كبار السن، وأحالت 34 ألف مواطن للمتابعة والعلاج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه فى إطار سعى الدولة المصرية إلى الوصول لأجيال خالية من الأمراض، تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، وتم مسح 287 ألف طفل حديث الولادة فى الحضانات، وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، حيث تم مسح 283 ألف مواطن ومواطنة من المقبلين على الزواج.

وجاءت مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة، والتدخلات الجراحية العاجلة، لتخفيف معاناة انتظار المرضى، والتى أجرت ما يقارب الـ2 مليون تدخل جراحى، لتأتى أحدث مبادرات رئيس الجمهورية، مستهدفة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (رئة -بروستاتا- قولون- عنق الرحم) والتى تمكنت من فحص ما يقارب 5 آلاف مواطن فى أول 4 أيام تشغيل للمبادرة، مشيرا إلى أن جهود الدولة المصرية فى قطاع الصحة، حققت نجاحا ملموسا تمثل فى ارتفاع متوسط عمر الفرد من 69.8 إلى 71.8 عاما، كما انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 17 حالة لكل 100 ألف أم، إلى جانب انخفاض معدل وفيات الأطفال حديثى الولادة إلى 10.02 لكل 1000 مولود.

وارتفع عدد حضانات الأطفال من 2850 حضانة عام 2014 إلى 3729 حضانة عام 2023، فيما ارتفع عدد مراكز وماكينات الغسيل الكلوى فى نفس الفترة من 276 مركزا، يضم 5489 ماكينة، إلى 396 مركزا يضم 12639 ماكينة، مضيفاً أن عدد وحدات الرعاية الأولية بلغ 5421 وحدة، يجرى تطويرها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير 1115 وحدة، تم إنهاء العمل فى 475 وحدة منهم، بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ90%.

وحظيت منظومة التأمين الصحى باهتمام كبير بين عامى 2014 إلى 2023 تمثل فى تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات وعيادات، بتكلفة 841 مليونا و935 ألفا و578 جنيها، كما ارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم صحيًا من 50 مليونا و194 ألفا و67 مواطنا منتفعا، إلى 53 مليونا و731 ألفا و815 مواطنا منتفعا، فضلًا عن 15 مليونا و279 ألفا و912 مواطنا من الفئات الجديدة التى تم إدراجها تحت مظلة التأمين شملت (الفلاحين والعمال، أصحاب الأعمال، سائقى التاكسى والميكروباص، فئات العمالة غير منتظمة من الصيادين، أعضاء النقابات المهنية، عمال المناجم والمحاجر والمقاولات وعمال النقل والشحن).

وعملت الدولة المصرية على تطوير الخدمات الصحية فى سيناء ومدن القناة (شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – السويس – الإسماعيلية) فى الفترة من 2014 حتى مارس 2023، تمهيدا لإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل، حيث بلغ عدد المستشفيات المنشأة حديثا والمطورة 50 مستشفى، وعدد المراكز والوحدات الصحية المنشأة حديثا والمطورة إلى 154 وحدة ومركز، فيما قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المسئولة عن الخدمة الطبية فى التأمين الصحى الشامل، بتقديم 6.5 مليون خدمة طبية منذ تدشين المنظومة بكل من محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وبلغ عدد العمليات الجراحية 82.436، كما قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير عدد 801, 3 برنامج تدريبى لرفع كفاءة 13,617 من عاملين الهيئة العامة للرعاية الصحية فى المجالات الصحية والإدارية.