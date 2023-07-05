أسعار السولار والديزل فى مصر ً ضمن الأرخص عالميا

رغم الزيادات الأخيرة

يمثل تحريك أسعار الطاقة قضية أمن قومى للدول الغنية والفقيرة على حد سواء. فحكومات الدول الغنية، الديمقراطية فى الغالب، تخشى من تحول قرارات رفع أسعار الطاقة إلى محرك قوى للتصويت ضدها فى الانتخابات.

أما حكومات الدول الفقيرة فتخشى من ردود أفعال أبعد من ذلك وتكون مباشرة. ولهذا من الصعب التكهن برفع أسعار الطاقة خصوصًا البنزين والسولار، من عدمه.

حاليا.. يبلغ متوسط السعر العالمى للبنزين نحو 1.29 دولار أمريكى للتر، أى ما يعادل 40 جنيها مصريا بسعر سوق الصرف الرسمية، و54.05 جنيه بسعر الدولار فى السوق الموازية.

وتجرى المقارنات السعرية للبنزين الأعلى كفاءة وهو بنزين أوكتان 95. أما متوسط السعر العالمى للديزل فسجل 50.77 جنيه للتر.

وثمة فروق سعرية ملحوظة، فطبقا لموقع «جلوبال بترول برايسيس» تكون الأسعار فى الدول الغنية مرتفعة مقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير. وتعتبر الولايات المتحدة حالة استثنائية إذ تتميز بالتقدم الاقتصادى المتفوق ولكن فى الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.

وتعود فروق أسعار البنزين فى الدول المختلفة إلى الدعم الحكومى وحجم الضرائب. فجميع الدول تشترى النفط بسعر واحد.. ثم تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدى إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين على الرسم البيانى.

فى بعض الدول تتغير أسعار المحروقات، أسبوعيا، ويتم التعديل طبقا لتغير أسعار النفط وفى دول أخرى يتم التعديل شهريًا.

أما فى مصر، فالسوق أكثر تنظيما، وتخضع لآلية تسعير كل 3 أشهر وتجتمع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، بشكل دورى كل ثلاثة أشهر لبحث وتحديد أسعار البنزين والسولار وفقًا لمتغيرات السوق وذلك فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

وربما يتأخر قرار اللجنة.. لكن يجب الإعلان عن الأسعار بشكل ربع سنوى.

وتضم اللجنة ممثلين من وزارتى البترول والثروة المعدنية، والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

وتتضمن المعادلة السعرية، الربط بين أسعار خام برنت وأسعار الصرف وكذلك التكلفة.. لكن يبقى الدولار هو الرقم الصعب فى هذة المعادلة.

وبدأت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية منذ يوليو 2019، لتعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة وفقا لمتغيرات السوق والتى تشمل السعر العالمى لبرميل خام برنت وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

عالميًا.. تقدمت مصر فى قائمة الأرخص فى أسعار البنزين، إذ تحتل حاليًا المركز السادس بعد أن كانت العام الماضى فى المركز السابع.

وتأتى فنزويلا فى المرتبة الأولى كأرخص سعر للبنزين تليها إيران وليبيا والجزائر والكويت ومصر، ثم تليها أنجولا وتركمانستان وماليزيا، ودول أخرى منها العراق وقطر وتركيا، إلى أن تحل هونج كونج فى المرتبة الأخيرة بأعلى سعر عند قرابة 3 دولارات للتر البنزين.

كذلك لا تزال أسعار السولار أو زيت الديزل فى مصر ضمن الأرخص فى العالم حتى بعد الزيادة الأخيرة فى مايو الماضى.

وتتربع فنزويلا على قمة الأرخص فى العالم، تليها إيران ثم ليبيا وأنجولا والسعودية والجزائر.. ومصر فى المركز السابع بسعر 8.25 جنيه للتر.

أما الكويت فى المركز الثامن، وقطر تراجعت من المركز التاسع إلى المركز الخامس عشر.

وخلال مايو الماضى قالت وزارة البترول إن تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة ارتفعت لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر، إذ أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق فى التكلفة فى صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة الأخيرة إلى ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا اى بإجمالى ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوى لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار ما زال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه أى ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا بإجمالى ٦٤ مليار جنيه سنويا.

وفى مايو، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه.

كما قررت تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.