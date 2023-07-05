“المنشآت الفندقية" تؤكد عدم صحة الفيديو المتداول عن مشاجرة داخل مطعم بالغردقة بسبب تقديمه لحوم غير صالحة

أكدت غرفة المنشآت الفندقية في بيان لها، على عدم صحة الفيديو المتداول عن مشاجرة داخل مطعم بالغردقة بسبب تقديمه لحوم غير صالحة.

وقال البيان بالإشارة إلى مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك عن نشوب مشاجرة داخل مطعم أحد المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بسبب تقديم المطعم لنوعية لحوم غير صالحة وفاسدة لنزلائه من الزائرين، غير صحيح وعار تماماً من الصحة.

قامت، على الفور، لجنة مُشكلة بين مسئولي كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدي جودتها، حيث تم التأكد من أن هذه اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومن النوع الجاموسي المستورد، وتاريخ الصلاحية الخاص بها ساري، وليس بها أى مشكلات ولا يوجد أي من أنواع اللحوم المخالفة، كما أن جميع تراخيص هذه المنشأة الفندقية سارية.