إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق قنا سفاجا

تعرض 8 أشخاص للاصابة ، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا سفاجا، عند الكيلو 20.

كانت البداية بتلقى ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا_ سفاجا، عند الكيلو 20، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

العثور على جثة شاب داخلة شقته

اوضحت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات العثور على جثة شاب داخلة شقته بـمنطقة الزاوية الحمراء ، وتبين أنه أقدم على إنهاء حياته شنقا داخل شقته بسبب ضائقة مالية.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء ، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين بالفحص ؛ العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية ما عدا حز بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات ؛ تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شخص بالهرم

كما تواصل نيابة الجيزة ، التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة فى الشارع بـمنطقة الهرم في ظروف غامضة، وأمرت بتفريغ الكاميرات والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة نتيجة هبوط فى الدورة الدموية، إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة فى الشارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “محمد.ج” فى العقد الرابع من عمره، لا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أنه من متعاطى المواد المخدرة، وتبين إن الوفاة نتيجة هبوط فى الدورة الدموية إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.